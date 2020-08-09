جولة مفاجئة لوزير الزراعة لعدد من المشروعات بالإسكندرية والبحيرة

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بجولة مفاجئة لبعض المشروعات التابعة للوزارة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة حيث تفقد مفرخ الأسماك بالإسكندرية بهدف الوقوف على كفائه تشغيل المفرخ الممول من الاتحاد الأوربي (الوكالة الفرنسية) والذى ينتج اسماك القاروص والدنيس والبلطى الأحمر والزريعة من هذه الأنواع، كما وجه وزير الزراعة بالاهتمام بباقى عناصر المفرخ القديم وإعادة تأهيله ورفع كفائته بما يسمح بالتشغيل الاقتصادي خاصة وان هناك تعاون مع وزارى الانتاج الحربى في هذا المجال.

وقال "القصير" إن المفرخ تابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وأنشئ عام 1992على مساحة 7 أفدنة بغرض تفريخ الأسماك البحرية، وتم تطويره عام 2012 لتدريب كوادر فنية من الهيئة على أحدث طرق التفريخ الصناعي لأسماك القاروص والدنيس حيث ينتج حوالي 5 مليون أصباعية يتم بيعهم لمزارع القطاع الخاص والمشروعات القومية ومنها بركة غليون ومشروع شرق التفريعة، وتم تصدير الاصباعيات لكل من السعودية والكويت، ويحتل المفرخ المركز الأول في مصر فى تفريخ القاروص.

من ناحيته قال خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية إنه يتم حاليا إنشاء مفرخ آخر في نفس الموقع بتكنولوجيا إيطالية من أجل تلبية احتياجات السوق المحلى والإقليمي على إصباعيات القاروص والدنيس بطاقة إنتاجية 10 ملايين إصباعية أخرى، وبذلك يصبح إجمالي إنتاج المفرخ حوالي 15 مليون اصباعية بما يمثل 15% من حاجة السوق المحلى من اصباعيات القاروص والدنيس.

وأضاف السيد أنه تم إنشاء مزرعة سمكية حضارية يطبق فيها قواعد الامان الحيوى لإنتاج اسماك القاروص والبلطى الاحمر صالحة للتصدير، وذلك بتمويل من مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي (SASME )، لتقديم نماذج لشباب الخريجين وصغار المستثمرين لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية تقوم على تسويق الاسماك سياحيا للزائرين لقضاء إجازة اليوم الواحد وصيد الأسماك من الأحواض وطهى هذه الأسماك للعائلات الزائرة بأسعار اقتصادية للمستهلك ومميزة للمنتج وبالتالي القضاء على دور الوسيط، والمزرعة على مساحة نصف فدان وطاقتها الإنتاجية 20 طن خلال دورة الإنتاج.

من جانبه قال الدكتور محمد العربي مدير المفرخ إنه يوجد مركز تدريب بالمفرخ لإعداد وتدريب المزارعين والفنيين من مصر والدول المحيطة على تفريخ واستزراع الأسماك كما أن المفرخ على استعداد لاستقبال المزارعين والشباب لتدريبهم عمليا مع فريق العمل بالموقع مدة لا تقل عن 15 يوم لتدريب هؤلاء الشباب والتأكد من المامهم الكامل بدورة الانتاج.

وزير الزراعة قام أيضا بزيارة مفاجئة إلى إحدى المزارع التابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية والتي تبلغ مساحتها 618 فدان وتحتوي على بعض الزراعات البستانية حيث طالب بحسن استغلال كل مساحتها ورفع كفائتها، وتأتي الزيارات للمتابعة الميدانية للمشروعات التابعة لكل قطاعات الوزارة ورفع كفاءة الأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.