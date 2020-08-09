أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب جمركي .. خلال 24 ساعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها " بضائع أجنبية الصنع – معدات كهربائية" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (1,5مليون جنيه ).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة والذخائر: ضبط قضية تهريب "أسلحة بيضاء" .

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (51) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، إنتهاء فترة تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح –مخالفات مسطح مائى ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (902) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (170) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها