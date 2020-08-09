ضبط سمسارة هاربة من تنفيذ 317 حكم قضائى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم.. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا بقطاع الأمن العام إختباء إحدى السيدات ( سمسارة عقارات - مُقيمة بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية - مطلوب التنفيذ عليها فى أحكام قضائية بلغت (317) حكم قضائى "120 جزئى – 12 مستأنف – 185 غرامة"، صادره ضدها فى قضايا "بناء بدون ترخيص ، تبوير أرض زراعية ، إيصال أمانة ، تبديد "بإجمالى مدد سجن وحبس بلغت 67 سنة ) بشقة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه .

تم إستهدافها من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام ، أسفر إحداها عن ضبطها.