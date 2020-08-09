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محمود مسلم

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف مزارع

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الوطن
12:01 م | الأحد 09 أغسطس 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من (مالك محل أدوات كهربائية - مُقيم بدائرة المركز) بحضور (4 أشخاص) إلى منزله وإقتياد والده ( مزارع ) داخل مركبة "توك توك" وهربوا بـه بإتجاه إحدى القرى بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( عدد 4 سائقين - مُقيمين بإحدى القرى بدائرة المركز ) .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليه حال إستقلالهم (مركبة "توك توك" - ملك أحد المتهمين - بالقرية محل إقامتهم) وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") .. وبمواجهة المتهمين إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بأحدهم وإعتقادهم بقيام نجل المجنى عليه بسرقتها فتوجهوا إلى منزله وعقب علمهم بعدم تواجده قاموا بإقتياد المجنى عليه لإكراهه على توقيع إيصال أمانة بقيمة مركبة "التوك توك" .

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