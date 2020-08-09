يتاجر في المخدرات ويبيع الأسلحة .. الداخلية تضبط عاطل في سيدي براني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ( عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمديرية أمن مطروح ، له معلومات مسجلة ) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته الآتى :

عدد ( 7 ) بنادق خرطوش .

عدد ( 17 ) طلقة خرطوش عيار 12مم .

عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية .

العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .

مبلغ مالى .

هاتف محمول .

بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .