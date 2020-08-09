سحب دواء لعلاج التبول اللاإرادي من الأسواق

قررت هيئة الدواء المصرية سحب جميع تشغيلات مستحضر Minirin nasal spray بتشغيلاته كافة، والذي يستخدم لعلاج التبول اللاإرادي، وذلك بالاستخدام عن طريق الأنف، بناء على الطلب المقدم إلى الهيئة من الشركة المالكة للمستحضر.

وصرح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، بأنّ الهيئة أصدرت المنشور رقم 15 لسنة 2020، موجهًا لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها لسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضرMinirin nasal spray للتشغيلات كافة، بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

وأضاف الغمراوي أنّ الهيئة أرسلت منشورا لشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى لمخازن الشركة المنتجة، وإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية في المحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.

وشدد على أنّ هيئة الدواء ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأنّ التفتيش الصيدلي سيتابع الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز الكميات والأصناف وإعدامها حفاظا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.