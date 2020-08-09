حبس رقيب شرطة بتهمة قتل وإصابة 5 بالشرقية

قررت نيابة الإبراهيمية حبس رقيب شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص وإصابة 4 آخرين بأعيرة نارية، وذلك في مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة الإبراهيمية بلاغًا يفيد بمقتل شخص يبلغ من العمر 45 عامًا، وإصابة 4 آخرين بينهم سيدة بأعيرة نارية على يد رقيب شرطة، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية الحبش التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى القرية، وتم الدفع بتعزيزات أمنية لإحكام السيطرة على الموقف وضبط المتهم.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.