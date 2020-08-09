تواصل أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية

تفقد اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية يرافقه رئيس الوحدة المحلية بمدينة السادات ومدير مديرية الإسكان والنائب سامي المشد عضو مجلس النواب، أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء بمقر الوحدة المحلية، حيث شدد على رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة الدورية لأعمال اللجان والتسهيل على المواطنين لضمان تحقيق المستهدف من الملف.

ووجه "رشاد" بفتح منافذ بالوحدات المحلية القروية بجانب المركز التكنولوجي بالسادات لتلقي طلبات التصالح وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة، تسهيلاً على المواطنين ولتخفيف الزحام ولإنجاز سرعة العمل بالملف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل باعتباره أحد الملفات الحيوية الهامة.

هذا وقد أوضح رئيس الوحدة المحلية بمدينة السادات بأن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى أمس بلغت 1799 طلب بإجمالى مبلغ 6 مليون و24 ألف 915 جنيه ، مشيراً إلى أنه تم اليوم تقديم 101 طلب خلال الفترة الصباحية بمبلغ 349 ألف و137 جنيه .

كما حرص السكرتير العام على مراجعة الموقف الخاص بملف التقنين بمدينة السادات ووجه بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمراجعة ملف التقنين وإعداد تقرير مفصل بذلك .

هذا وتفقد السكرتير العام عمارات الأخماس السكنية ، حيث من المقرر وضع تصور لتوسعة وتمهيد الطريق المؤدى للعمارات مع مراعاة عوامل الأمن والأمان بما يضمن امن وسلامة المواطنين، جدير بالذكر أن مشروع عمارات الأخماس بمركز ومدينة السادات عبارة عن 34 عمارة إسكان اجتماعى كل عمارة بها 24 وحدة سكنية ، كما تفقد المدفن الصحى بالسادات لمتابعة سير العمل وطرق ألية دفن النفايات وفق الإشتراطات الصحية والبيئية .

وفى إطار استعدادت محافظة المنوفية لانتخابات مجلس الشيوخ، تم التأكد من تسكين قوات التأمين المشاركة في الانتخابات بمدينة السادات حيث يوجد 14 مقرا انتخابيا بالمركز والمدينة وبلغت القوة الانتخابية 137 ألف صوت انتخابي.