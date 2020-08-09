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محمود مسلم

"الوطنية للانتخابات": درسنا كل الأخطاء الماضية لتلافيها

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محمود مسلم وأحمد ربيع
09:21 م | الأحد 09 أغسطس 2020
المستشار لاشين إبراهيم

المستشار لاشين إبراهيم

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن تسريب بطاقات الاقتراع كما حدث من قبل "انتهى".

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غداً الإثنين، أن "الهيئة"، اتخذت كافة الإجراءات لضمان عدم ارتكاب الأخطاء التي كانت تحدث في السابق، ودرسنا كل الأخطاء الماضية وتم تلافيها.

وواصل: "وهذا يرجع لكون الهيئة دائمة ومستقلة في عملها، وتنظر إلى الأمام وتعاقدنا مع المطابع لطبع أوراق الانتخابات في أي وقت".

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