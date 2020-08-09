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"مكافحة كورونا": يمكننا السيطرة على زيادة أعداد الإصابات خلال أيام

"العسال": نستعد لنشر نتائج الأبحاث السريرية لأدوية كورونا

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محمد عزالدين
09:04 م | الأحد 09 أغسطس 2020
الدكتورة جيهان العسال

الدكتورة جيهان العسال

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، إنه يمكن السيطرة على الزيادة الطفيفة في أعداد الإصابات خلال أيام، وتعود الأرقام للانخفاض، ولكن هذا يتوقف على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنهم حاليا في مرحلة إعداد لنشر نتائج الأبحاث السريرية، وسيتم بحث خلاصة تلك الأبحاث، وأكثر الأدوية أعطت نتائج جيدة بأقل مضاعفات أو مشكلات، وهذا الدواء سيتم حينها إضافته لبروتوكول العلاج.

وأكدت نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا أن الأدوية، التي يتم إجراء تجارب سريرية هي أدوية موجودة سابقا لأغراض أخرى، ولكن يُعاد استخدامها مع فيروس كورونا.  

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