"مكافحة كورونا": لا يوجد ما يمنع دخول مصر لموجة ثانية.. والمواطن سيحدد

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، إنه لا يمكن إثبات أو نفي حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، لكن ما نشاهده في بعض الدول الأوروبية والتي وصلت لـ"صفر" إصابات، وعادت مرة أخرى وتسجل حاليا إصابات بشكل متزايد، فمن المحتمل أن تكون هذه هي الموجة الثانية.

وأضافت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه لا يوجد ما يمنع من دخول مصر لموجة ثانية خاصة أن ذلك يتعلق بسلوكيات المواطنين، "احنا اللي نقدر نحدد إن كان هيحصل موجة ثانية أو لا أو حتى نتحكم في شدتها لو هتحصل موجة ثانية، لو احنا التزمنا زي الفترة ما بين العيدين حتى لو جاتلنا موجة تانية هتبقى أقل بالتأكيد".

وأوضحت أنها توصي المواطنين بأن يكونوا رقباء على أنفسهم، "كل واحد لازم يؤمن نفسه عشان يقدر يؤمن بيته، أنا لما أحافظ على نفسي فبالتالي بحافظ على أمان بيتي وأحمي الناس اللي تهمني من الإصابة، ممكن تكون حامل للمرض وتنقله لطفل أو مسن فكده هندخل في مشكلة".