طبيب باطنة: نجني ثمار محاصرة كورونا بفضل منظومتنا الناجحة

قال الدكتور أشرق عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن أعداد الإصابات نتيجة فيروس كورونا في تناقص يوميا، وإذا كانت هناك زيادة في الحالات بمعدل 10 أو 15 حالة فهذا لا يعني زيادة في الأعداد بشكل كبير، لافتا إلى أن متوسط الأعداد تعطي انطباعا بأننا في "خط النازل".

وأضاف "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هذا الانخفاض لم يأتي إلا عبر منظومة كاملة استطاعت أن تحاصر المرض، ونجني حاليا ثمار هذه المنظومة التي كانت ناجحة إلى حد كبير الفترة الماضية، ناصحا المواطنين بتباع الإجراءات الوقائية لعدم زيادة الأعداد.

وأكد رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنه لا يستطيع القول إن مصر تدخل حاليا الموجة الثانية، ولكن نحصد نتاج التزامنا في اتباع أساليب الوقاية الفترة الماضية، لافتا إلى أن مستشفيات العزل تفتح وتغلق حسب أعداد الحالات في المنطقة.