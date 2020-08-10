مهندس بترول: السرعة المحددة لسيارات نقل الوقود لا تتعدى 60 كم / ساعة

علق المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن هناك قواعد واشتراطات لعمليات نقل المواد البترولية، بما فيها المنتجات النهائية الجاهزة للتسويق أهمها البنزين والسولار والكيروسين، وهي مواد شديدة الاشتعال.

وأضاف "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن السيارات الناقلة لتلك المواد يكون بها علامات إرشادية للمحيطين بالسيارات، كما أن السيارات الناقلة للمواد إذا تعدت السرعة المحددة، وهي لا تزيد عن 60 كم/ ساعة، وتنقل عن ذلك داخل المدن.

وأشار إلى أن محطات البنزين تحتاج بشكل دوري تزويدها بالوقود، ما يضطر لسيارات الوقود نقلها في أي وقت، موضحا أن هناك شركات لديها سيارات لنقل الوقود تمنع أي تسريب المواد المشتعلة حتى إذا تعرضت تلك السيارات لحادث، ولكن سعرها كبير.