إحالة مسؤولي الحملات الميكانيكية بالمنوفية للتحقيق للتلاعب في الوقود 

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إحالة مسؤولي الحملات الميكانيكية بمركز ومدينة تلا والوحدات القروية بكفر السكرية وبابل إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام، نظرًا للإهمال والتلاعب في سجلات صرف الوقود.

جاء ذلك بناءً على تقرير اللجنة المختصة بالإشراف والمرور على الوحدات المحلية والقروية، لمراجعة صرف الوقود عن العام المالى 2010/2019 ، حيث مرت اللجنة على مركز ومدينة تلا والوحدات القروية التابعة لها، وبفحص ومعاينة دفاتر وسجلات صرف الوقود، والاطلاع على بونات الوقود المنصرفة من مخازن الوحدة المحلية، وبفحص الاستهلاك مقارنة بالمعدلات المعمول بها، لوحظ وجود مخالفات بفرق زيادة فى صرف الوقود تقدر بنحو 8900 لتر سولار وذلك في الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 29 يونيو 2020.

كما لاحظت اللجنة وجود أعطال بجميع العدادات والجرارات التابعة لكفر السكرية وبابل، وكذلك عدم وجود سجلات ودفاتر لصرف الزيوت والوقود.

وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد المالي والإدارى والتصدي بكل حزم للمخالفين، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.