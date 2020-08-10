وصول 290 قاضيًا إلى أسوان للإشراف على انتخابات الشيوخ

انتهت اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، والتي يرأسها المستشار أسامة إبراهيم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، من أعمال تعقيم وتطهير كافة اللجان الفرعية والعامة التي ستجرى بها الانتخابات غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.

وقال المستشار أسامة إبراهيم، في تصريحات صحفية: إنه تم تطهير كافة اللجان الفرعية واللجنة العامة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بأسوان، مع توفير بوابات للتعقيم والمطهرات داخل اللجان في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، مع التأكيد علي رؤساء اللجان بالتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي المطلوب وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامات الطبية، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي.

وأكد رئيس محكمة أسوان الإبتدائية، أن القضاة المشرفين على الإنتخابات وصلوا بالفعل إلى أرض المحافظة، وبدأ تسكينهم داخل فنادق الإقامة، والبالغ عددهم 255 قاضيًا باللجان الفرعية، إضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة ومقرها قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، و6 مستشارى حفظ و23 قاضيًا ومستشار احتياطى، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية بالمحافظة يصل إلى نحو مليون و35 ألفاً و571 ناخباً وناخبة، كما تم التنسيق الكامل مع أجهزة الأمن للبدء في نشر التمركزات الأمنية داخل وخارج اللجان في إطار توفير المناخ الأمني الكامل وتأمين اللجان خلال سير العملية الانتخابية.