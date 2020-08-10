الغربية تنهي استعداداتها لانتخابات الشيوخ

باشر اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، بالتنسيق مع مسئولي القيادات التنفيذية بديوان المحافظة ومجالس المدن والأحياء كافة مراحل تأمين وتنظيم المقار الانتخابية، ومقار مبيت قوات تأمين انتخابات مجلس الشيوخ، وكلف مجموعة من قيادات المديرية بالمرور عليها للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير كافة الإمكانيات لأفراد قوات التأمين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي السياق ذاته، واصلت مجالس المدن والأحياء دورها بتوفير جميع متطلبات قوات التأمين وأنهت بقية التجهيزات اللازمة للانتخابات.

وأجرى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، عدة جولات للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير والنظافة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة تواجد ممرات آمنة أمام جميع اللجان، وحواجز رملية لتأمين القوات المشاركة في العملية الانتخابية، وتجهيز صناديق الاقتراع، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير كل اللجان طوال فترة الانتخابات، وكذا المترددين على المقار الانتخابية، مؤكدًا ضرورة توفير كرسي متحرك بكل لجنة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتسهيل عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات، وإزالة أي معوقات خلال سريان عملية انتخابات مجلس الشيوخ.

وكان محافظ الغربية، قد تفقد 29 مقرًا من المقار الانتخابية بعدة مراكز، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لانتخابات مجلس الشيوخ، وإزالة أي معوقات قبل بدء العملية الانتخابية، ووجه بتوفير كافة المستلزمات ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المقار، كما تفقد المحافظ أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية بمدن السنطة وزفتى وطنطا، وتابع توفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن سير العملية الانتخابية بانتظام وظهورها بالشكل الحضاري الذي يليق بمحافظة الغربية.