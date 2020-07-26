"بنها" تستقبل وفدا من الأعلى للجامعات تمهيدا للتحول الرقمي

استقبل الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، نائبا عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وفدا من مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير المركز وبحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعمداء كليات الهندسة والعلوم والطب البيطري والمدير التنفيذي للمعلومات بجامعة بنها ومدير البوابة الالكترونية للجامعة وأمين عام الجامعة.

وقال المغربي إن الزيارة تأتي في إطار تفعيل بروتكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تقييم قدرات الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لجامعات ذكية.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، إلى أن جامعة بنها من أولى الجامعات التي سيتم تقيمها من خلال الستة المحاور الأساسية الممثلة للكيان الجامعي والتي حددها النموذج الهيكلي للجامعات الذكية وهي التعلم الذكي والتقييم الذكي والفصول الذكية والدعم الذكي والعمليات الذكية والحرم الجامعي الذكي، موضحا أن اللجنة ستقوم بعقد لقاءت مع عمداء الكليات والوكلاء والإدارات العليا والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

وقال الجيزاوي إن الزيارة تستهدف تقييم الوضع الحالي لقدرات الجامعة وتحديد المستوى المستهدف وفقا لأوليات ورؤية الجامعة مشيرا إلى أنه في نهاية الزيارة والتي تستمر 3 أيام سيتم إعداد تقرير بالنتائج والتوصيات والذي يمثل الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل التي يمكن أن تتبناها الجامعة لانتقال بقدراتها لتحقيق متطلبات الجامعة الذكية والتي تماشي مع المتغيرات المستهدفة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي.