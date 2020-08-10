وزيرة الهجرة تناشد المواطنين بأوروبا وأمريكا سرعة التصويت بالانتخابات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن غرفة عمليات الوزارة، تستمر في الرد على كل الاستفسارات التي ترد للغرفة منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، تاريخ وموعد انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج، وذلك بسبب الطريقة الجديدة للتصويت عبر البريد السريع.

وأضافت "مكرم" خلال لقاء بتغطية التلفزيون المصري لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، أنها ناشدت منذ الصباح الباكر المصريين المتواجدين بأوروبا وأمريكا بالتوجه لمكاتب البريد، لإرسال بطاقات التصويت قبل يوم 12 أغسطس الجاري، نظرا لأن المكاتب كانت مغلقة أمس.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعد تقرير بالملاحظات والشكاوى المتعلقة بسير العملية الانتخابية بالخارج، ويتم رفعه لتقديمه لرئيس الوزراء والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقييم التجربة الجديدة والاستفادة من الأخطاء، استعدادا لانتخابات مجلس النواب.