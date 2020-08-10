نائب محافظ قنا يتفقد مقار اللجان الانتخابية بعدد من المدن

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا اليوم، عددًا من المقرات الانتخابية بمدن قنا، دشنا، نجع حمادي، فرشوط وأبو تشت، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وتأكد "عمر" خلال جولته من أن كافة المقرات قد جرى استلامها من قبل رجال الأمن وأنه جرى اتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية بتلك المقرات حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشار نائب المحافظ إلى توفير المظلات والاستراحات اللازمة أمام اللجان لكبار السن وإمدادها بكراسي متحركة.

وكشف نائب المحافظ عن أنه جرى مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، حيث جرى توفير عدد كاف من المقاعد داخل اللجان والتي وضعت بطريقة راعت التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وجرى تحديد أماكن لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزامهم بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، داعيًا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية، وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري.