"مستقبل وطن" يناشد المصريين بالخارج اتباع الإجراءات الصحيحة بالانتخاب

قال أحمد الشاعر، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه لأول مرة في التاريخ يكون التصويت في الانتخابات في مصر عبر البريد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا يحدث لأن مصر دول كبيرة وتسعى للحفاظ على أرواح مواطنيها خارج أراضيها ، بسبب أزمة كورونا.

وأشار الشاعر، إلى أن حزب مستقبل وطن أنشأ غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات المقبلة كما فعل الحزب في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة منذ العام 2014، مؤكدا ان الغرفة نشطة في كافة المحافظات بالداخل أو حتى المتابعة في الخارج.

وأضاف أحمد الشاعر، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن غرفة عمليات الحزب تتواصل مع المصريين في الخارج، لمعرفة الشكاوي والعراقيل التي تواجههم .

وأوضح أن هناك فارق بين التصويت بالبريد والتصويت الإلكتروني الذي تكون نتيجته فوريا، مناشدا المواطنين في الخارج اتباع الإجراءات الصحيحة خلال عملية الاقتراع.