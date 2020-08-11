مظلات لكبار السن في لجان الانتخابات بالشروق

انطلقت قبل قليل، فاعليات مارثون انتخابات مجلس الشيوخ، بمدينة الشروق، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، حيث انتشرت قوات تأمين اللجان لاستقبال جموع الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار اليوم وغدا الأربعاء.

وشددت قوات الأمن على ضرورة الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي داخل مقار اللجان الانتخابية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط لجنة مدرسة الطبري، والتي تشهد التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ، كما انتظمت قوات التأمين من الجيش والشرطة على كل الطرق والمحاور المؤدية لها، مع تسيير خدمات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بطريق اللجنة لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت في اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وحرصت لجان التنظيم على توفير كراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس.

وشددت وزارة الداخلية من إجراءات التأمين بمحيط اللجان وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وشهدت اللحظات الأولى لانطلاق مارثون الانتخابات إقبالا شعبيا، خاصة من المنتمين للأحزاب، والذين حرصوا على المشاركة الفعالة منذ اللحظة الأولى للعملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، مقار انتخابات مجلس الشيوخ، منها مدرستي "الطبري" و"الشهيد الرائد ياسر جنينه".

وأكد رئيس الجهاز، الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم اللازمة باللجان، وجاهزية اللجان لاستقبال الناخبين، حيث جرى الانتهاء من المظلات أمام المقرات لحماية الناخبين من حرارة الشمس أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذا الملصقات التحذيرية اللازمة لتحقيق التباعد بين الناخبين في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جرى توفير الأدوات الوقائية أمام اللجان من مطهرات وكمامات وجونتيات طبية، حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.