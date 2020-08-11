منسق طابور بلجنة في بولاق الدكرور: مفيش حبر فسفوري منعا لتناول العدوى

قال علاء صلاح، منسق طابور نيابة إدارية، إنّه تقرر منع استخدام الحبر الفسفوري خوفا من تسببه في انتقال العدوى بين الناخبين، مشيرا إلى أنّه يلزم لدخول اللجنة ارتداء المواطن للكمامة، مع رش الكحول قبل دخول اللجنة مباشرة.

وأوضح علاء، لـ"الوطن"، أنّ مهمته تقتصر على الكشف عن أسماء المواطنين في كشوف االناخبين، مؤكدا أنّه لا يمكن أن يحدث تلاعب في الإدلاء بالأصوات بعد منع استخدام الحبر: "مستحيل يحصل مشكلة بسبب الحبر، لأن الكشوف الانتخابية بيكون فيها رقم بطاقة المواطن، بعد حذف آخر رقمين منها، ويتم تكملة الرقم القومي للناخب من قبل مراقب اللجنة الداخلي".

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.