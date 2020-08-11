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استمرار حجز مرشح "النور" بالحجر الصحي في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
10:37 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
شعبان عبد العليم مرشح حزب النور

شعبان عبد العليم مرشح حزب النور

كشف محمد محروس، منسق الحملة الانتخابية للدكتور شعبان عبد العليم، أمين حزب النور، المرشح في انتخابات مجلس الشيوخ في بني سويف على المقعد الفردي، عن استمرار حجزه داخل مستشفى الحجر الصحي بالتأمين الصحي ببني سويف، لإصابته بفيروس كورونا المستجد منذ قرابة أسبوعين.

وكان أمين حزب النور، تقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بني سويف، بالنظام "الفردي" ضمن 23 مرشحا.

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها أمام مليون و875 ألف ناخب، في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها على مدار اليوم وغدا.

ويتنافس 23 مرشحا على المقاعد الفردية الثلاث المخصصة للمحافظة، بينهم 15 مرشحا مستقلا و8 مرشحين لأحزاب مستقبل وطن، صوت الشعب، حماة الوطن، النور، الحركة الوطنية، "نظام الفردي"، بالإضافة إلى القائمة الوطنية من اجل مصر والتي لم تتقدم أمامها أي قوائم بنظام القائمة.

 

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