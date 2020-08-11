قنا: انتظام عملية التصويت في 468 لجنة دون عوائق

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تابعت بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، أعمال فتح لجان الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ أمام المواطنين.

وأكد تقرير الغرفة وصول القضاة فى موعدهم، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الانتخابية وعددها 468 لجنة فتحت أبوابها فى موعدها المقرر الساعة التاسعة صباحًا، حيث انتظمت عملية التصويت داخلها.

وأضاف المحافظ ان تقرير الغرفة لم يرصد أي معوقات أمام المواطنين، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز.