رئيس "مياه القليوبية": المشاركة في الانتخابات واجب وطني

أدلى المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ونقيب المهندسين بالقليوبية، بصوتهما في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت صباح اليوم.

وعقب الإدلاء بصوته، قال رئيس شركة مياه القليوبية، إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وانتخابات المجالس النيابية واجب وطني لكل مواطن حريص على استكمال مسيرة التنمية التي بدأتها البلاد عقب ثورة 30 من يونيو عام 2013.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.