رئيس التحرير

محمود مسلم

غرفة عمليات بـ"إعلام القليوبية" لمتابعة انتخابات "الشيوخ"

كتب:

حسن صالح
02:01 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
رمضان عرفة

رمضان عرفة

أعلن الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، بدء عمل غرفة العمليات بمجمع إعلام بنها لمتابعة إجراءات تصويت الناخبين بمحافظة القليوبية، والبالغ عددهم 3 ملايين و255 الفا في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة غدا الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس.

وأضاف مدير عام الإعلام، في تصريحات، اليوم، أن غرفة العمليات سوف تتابع الأداء الإعلامي في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار الساعة، للتأكد من الأداء الإعلامي ومطابقته لجميع المعايير التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، ومتابعة المشاكل التي قد تواجه الإعلاميين والصحفيين في التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة.

اقرأ المزيد:

"إعلام القليوبية": غرامة للمتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ

"مياه القليوبية" ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل انتخابات الشيوخ

محافظ القليوبية يناشد المواطنين الخروج للتصويت في انتخابات الشيوخ

532 مركزا انتخابيا تستعد لانتخابات الشيوخ في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد مقار لجان انتخابات الشيوخ

محافظ القليوبية يبدي استيائه من مستوى نظافة لجان انتخابات "الشيوخ"

إداري القليوبية يرفض دعوتي مرشحين استبعدا من انتخابات الشيوخ

محافظ القليوبية يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى و"الشيوخ"

مدير إعلام القليوبية يعلن الطريقة الصحيحة للتصويت في انتخابات الشيوخ

انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في دائرة القليوبية