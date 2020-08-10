غرفة عمليات بـ"إعلام القليوبية" لمتابعة انتخابات "الشيوخ"

أعلن الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، بدء عمل غرفة العمليات بمجمع إعلام بنها لمتابعة إجراءات تصويت الناخبين بمحافظة القليوبية، والبالغ عددهم 3 ملايين و255 الفا في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة غدا الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس.

وأضاف مدير عام الإعلام، في تصريحات، اليوم، أن غرفة العمليات سوف تتابع الأداء الإعلامي في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار الساعة، للتأكد من الأداء الإعلامي ومطابقته لجميع المعايير التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، ومتابعة المشاكل التي قد تواجه الإعلاميين والصحفيين في التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة.