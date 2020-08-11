إقبال كثيف من الناخبين بلجان قرية بهبشين في بني سويف

شهدت لجان الانتخاب بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، إقبالًا كثيفًا من الناخبين خاصة السيدات وكبار السن.

وشهدت بعض لجان الانتخابات، إقباًلا متوسطا من المواطنين في أغلب لجان المحافظة مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام مليون و875 ألف ناخب، في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها على مدار اليوم وغدا.

ويتنافس 23 مرشحا على المقاعد الفردية الثلاث المخصصة للمحافظة، بينهم 15 مرشحا مستقلا و8 مرشحين لأحزاب مستقبل وطن، صوت الشعب، حماة الوطن، النور، الحركة الوطنية، "نظام الفردي" بالإضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر والتي لم تتقدم امامها أي قوائم بنظام القائمة.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.