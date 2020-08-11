كبار السن يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "الشيوخ" بالقليوبية

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى على مدار يومين، وخاصة في قرى مدينة شبين القناطر.

وساعد رجال قوات الأمن، المسنين للوصول إلى غرفة التصويت، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.