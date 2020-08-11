ضبط 133 طن زيوت سيارات معاد تدويرها داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة اضطلاع (المدير المسؤول عن مصنع" غير مرخص" لإعادة تدوير زيوت السيارات بالإسكندرية) بمزاولة نشاط غير مشروع.

وبينت التحريات، تجميع المتهم كميات كبيرة من (زيوت السيارات " السابق إستخدامها" - المشتقات البترولية "سولار") والمحظور تداولها وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات تمهيداً لطرحها لبيع والتداول بالأسواق، بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وعثر بداخل المصنع على (128.150 طن زيوت سيارات سابقة الإستخدام معبأة داخل خزانات "مستلزمات إنتاج" – 5.400 طن زيوت سيارات معاد تدويرها "منتج نهائي" – 8 آلاف لتر مشتقات بترولية "سولار" استولى المذكور عليها من من محطات الوقود دون التعاقد مع الجهات المعنية وقدرت قيمتها 54 ألف جنيه وعدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في الإنتاج.