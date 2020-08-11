وفاة مواطن بأزمة قلبية في محيط لجنة انتخابية بطوخ

توفي مواطن، اليوم الثلاثاء، أمام محيط مقر لجنة مدرسة "كوم الأطرون" بطوخ، بمحافظة القليوبية، وذلك في أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال مصدر بمديرية أمن القليوبية، لـ"الوطن"، إنَّ المواطن يدعى السيد محمد فايز، ويبلغ من العمر 60 عامًا، مشيرًا إلى أنَّه توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها الجامعي، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.