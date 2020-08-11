محافظ الشرقية يشيد بمشاركة المواطنين والموظفين في انتخابات "الشيوخ"

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوعي المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية، لإقبالهم على اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء احتفالية ومسيرات تجوب مختلف الشوارع بنطاق المحافظة، في مشهد يعبر عن قوة وتماسك الشعب، ومدى وعيه بأهمية هذه المشاركة، والتعبير عن آرائهم واختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ.

وأكد محافظ الشرقية أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني، يعكس وعي الشعب المصري، وحرصه على المشاركة في بناء منظومة إصلاح كاملة، تواجه كل التحديات، وتعيد بناء الوطن، وتعلي قيم الحرية والديمقراطية، لتحرك البلاد نحو مستقبل مشرق باتجاه التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن لجان الانتخابات بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، شهدت إقبال العديد من الشباب والسيدات وكبار السن من أبناء المحافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحه وسلامة جميع المشاركين بالعملية الانتخابية، وذلك خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وانطلقت اليوم مسيرات للعاملين بقطاع الشباب والرياضة، للمشاركة في الانتخابات، والتعبير عن حرية الرأي، وسط إحساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن، كما تم تنظيم مسيرات متفرقة للعاملين بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها، والرائدات الريفيات، بالإضافة إلى انطلاق مسيرات للعاملين بمديرية التربية والتعليم، وذلك إيمانًا منهم جميعًا بأن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مسؤوليه كبيرة وواجب وطني، لاستكمال الحياة النيابية، وترسيخًا للديمقراطية، وضمانًا لأمن واستقرار البلاد.