محافظ قنا يتفقد سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بأبوتشت وفرشوط

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من المقرات الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر على مدار يومي 11 و12 أغسطس 2020.

وشملت جولة المحافظ عددا من اللجان هي (مركز شباب القارة - مركز شباب العمرة - مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية) بمركز أبوتشت ولجان (مدرسة كوم البيجا الإعدادية المشتركة -مدرسة فرشوط الابتدائية للبنات - مدرسة العركي الثانوية المشتركة) بمركز فرشوط.

واطمأن المحافظ على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع التزام الناخبين والمرشحين وجـمـيـع المشرفـين عـلـى اللجان بارتـداء الكمامات للحد من انتشار وباء كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه "الداودي"، الدعوة لأهالي محافظة قنا بالمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستورى الهام لاختيار المرشح الذي سيمثلهم في مجلس الشيوخ، مؤكدا على حرص المصريين على المساهمة فى استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والنيابية بما يدعم مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل.

الجدير بالذكر ان محافظة قنا بها 348 مركزا انتخابيا يضم 468 لجنة فرعية، وأن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يبلغ 2 مليونا و26 ألفا و994 مواطنا.