إقبال ملحوظ على لجان السلام والنهضة والعبور بعد انكسار الحرارة

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدن السلام والنهضة والعبور، إقبالا ملحوظا على التصويت، بعد انكسار موجة الحر وبدء الفترة المسائية.

واحتشدت عشرات السيدات أمام لجنة السيدة سمية، وعمر بن عبدالعزيز، بمدينة النهضة، وظهرت طوابير الناخبين أمام لجان الشعراوي والزهراء بمدينة السلام.

وفي العبور، بدأ أعداد الناخبين في الزيادة عقب انكسار موجة الحر، وظهر طابور الناخبين أمام لجنتي الصداقة المصرية الأوزباكية ومدرسة معاذ بن جبل.

وقال محمد سعيد أحد الناخبين، أمام لجنة معاذ بن جبل، أنهيت عملي في أحد مصانع مدينة العبور، وجئت لأداء واجبي الانتخابي.

وأضاف أدعو الشباب للنزول والمشاركة، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة والاعتماد على أن الانتخابات أمر للكبار والمسنين والسيدات، لابد من إنهاء هذه الحالة السلبية.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.