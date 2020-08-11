صورة.. مسن يدلي بصوته في طوخ ممتطيًا حمارًا: مش قادر أمشي على رجلي

امتطى أحد كبار السن في قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ حماره، وارتدى كمامته، وتوجه إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته، وأصر على دخول اللجنة ممتطيًا الحمار لعدم قدرته على السير على قدميه.

وشهدت لجان الانتخابات بالقليوبية وجودًا كبيرًا من المواطنين امام اللجان، خاصة فى قرى بعض المرشحين، حيث شهدت قرى أجهور الكبرى مسقط رأس الدكتور نصيف الحفناوي، وزاوية بلتان قرية المرشح مصطفى النفيلي، وكفر منصور مسقط رأس أبوسريع إمام من بين مرشحى حزب مستقبل وطن، تواجدًا مكثفًا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء باصواتهم.

وشهد محيط مقار انتخابات تعزيزات ووجودًا أمنيًا مكثفًا لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.

وحرصت قيادات مديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المرور الميدانى على عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية فى يومها الأول ومتابعة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية ضمانًا لسير العملية الانتخابية في أمان وانتظام

واستعدت محافظة القليوبية بتجهيز (532) مركزًا انتخابيًا و(689) لجنة فرعية ولجنة عامة بمدينة بنها، ويبلغ عدد الناخبين بها (3 ملايين و255 ألف ناخب) على مستوى المحافظة.