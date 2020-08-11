زحام في لجان قرى المرشحين بالقليوبية قبل إغلاق باب التصويت

شهدت لجان الانتخابات بالقليوبية في قرى المرشحين تواجدًا كبيرًا من المواطنين، قبيل غلق باب التصويت في اليوم الأول للانتخابات، مثل قرى أجهور الكبرى مسقط رأس الدكتور نصيف الحفناوي، وزاوية بلتان قرية المرشح مصطفى النفيلي، وكفر منصور مسقط رأس أبو سريع إمام.

فيما أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظة القليوبية، انتظام العملية الانتخابية بنطاق المحافظة، دون حدوث ما يعكر صفوها، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال زادت في الساعات الأخيرة بعد انكسار الموجة الحارة.