محافظ بورسعيد يطمئن على سير انتخاباب الشيوخ من داخل غرفة العمليات

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، انتظام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول، في 98 مركز انتخابي، بإجمالي 108 لجان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء منعقدة بشكل دائم على مدار الساعة، للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كل البلاغات، ورصد أي مخالفات أو شكاوى للتعامل الفوري معها.

وأوضح أنه تم التأكد من تنفيذ كل التجهيزات والترتيبات الخاصة لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، والمساعدة في الإدلاء بصوتة في سهولة ويسر، كما تم التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد أن هناك عناصر من الأحياء والأجهزة الأمنية، تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، عند وصولهم إلى اللجنة.

وطالب المحافظ المواطنين، بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.