توافد الناخبين على لجان "الشيوخ" في الفترة المسائية بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، من داخل غرفة العمليات المركزية، توافد الناخبين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ، حيث شهدت الفترة المسائية تزايد أعداد الناخبين في بعض المراكز بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على وعي شعب المنوفية لاستخدامهم حقهم الدستوري لاختيار من يمثلهم، مشيدًا بمشاركة كبار السن وذوي الهمم، ومشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد محمد موسى نائب المحافظ غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بالانتخابات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وكذلك عدد من اللجان بمدرسة الشهيد أحمد سلامة الثانوية العسكرية، ومدرسة المساعى المشكورة الإعدادية، كما تفقد اللجان بمقر الجمعية التعاونية الزراعية بسرس الليان، ومدرسة المؤسسة بنين بالباجور.