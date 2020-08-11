محافظ المنوفية يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ بشبين الكوم

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لجان الانتخابات بمدرسة الشهيد أحمد السرسي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس اللجنة بالمدرسة.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة وبدء توافد الناخبين بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستستمر على مدار يومين بدءًا من اليوم وحتي غداً الأربعاء الموافق 12 من أغسطس الجاري.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم التأكيد على توافر الإجراءات الاحترازية وتعقيم كافة اللجان.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع الشرطة والمحكمة ومديريات الخدمات وإتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة باللجان وتوافر الكمامات وأجهزة الكشف الحراري.