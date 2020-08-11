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المنوفية: رجال الشرطة ينقلون ذوي الاحتياجات بكراسي متحركة إلى اللجان

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إبراهيم الديهي
12:56 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
نقل الناخبين بالكراسي المتحركة بالمنوفية

نقل الناخبين بالكراسي المتحركة بالمنوفية

نقل رجال الشرطة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كبار الس باستخدام الكراسي المتحركة، إلى لجنة مدرسة المساعي الثانوية العسكرية المشتركة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 كما شهدت اللجنة إقبالا متوسطا من قبل الناخبين، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان الانتخابية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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