مظلات بعلم مصر وكراسي متحركة بلجان انتخابات الشيوخ في المنوفية

شهدت لجنة مدرسة الشهيد أحمد السرسي الانتخابية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجود مظلات على شكل علم مصر لحماية الناخبين من حرارة الشمس أثناء الدخول للتصويت.

كما شهدت محيط اللجنة وجود كرسي متحرك لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للناخبين، ووجود بوابة تعقيم لمرور الناخبين منها، وشهدت اللجنة اقبال متوسط من الناخبين حتي الآن.

وتستقبل محافظة المنوفية اليوم، 2 مليون و688 ألف 280 ناخب داخل 619 لجنة فرعية و515 مقراً انتخابياً ولجنة عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستعقد على مدار يومين .