رئيس التحرير

محمود مسلم

مظلات بعلم مصر وكراسي متحركة بلجان انتخابات الشيوخ في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
04:11 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
علم مصر يزين لجان الانتخابات بالمنوفية

علم مصر يزين لجان الانتخابات بالمنوفية

شهدت لجنة مدرسة الشهيد أحمد السرسي الانتخابية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجود مظلات على شكل علم مصر لحماية الناخبين من حرارة الشمس أثناء الدخول للتصويت.

كما شهدت محيط اللجنة وجود كرسي متحرك لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للناخبين، ووجود بوابة تعقيم لمرور الناخبين منها، وشهدت اللجنة اقبال متوسط من الناخبين حتي الآن.

وتستقبل محافظة المنوفية اليوم، 2 مليون و688 ألف 280 ناخب داخل 619 لجنة فرعية و515 مقراً انتخابياً ولجنة عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستعقد على مدار يومين .

اقرأ المزيد:

انقلاب سيارة نقل محملة بالدقيق في المنوفية

المنوفية تنهي استعداداتها لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ المنوفية يدشن مبادرة "اعرف لجنتك" استعدادا لانتخابات الشيوخ

محافظ المنوفية يتفقد أماكن قوات التأمين المشاركة في انتخابات الشيوخ 

محافظ المنوفية يدشن مبادرة "اعرف لجنتك"

رئيس جامعة المنوفية يطمئن على نجاح اختبارات القبول بكلية الإعلام

"تعليم المنوفية" تحظر جمع التبرعات المالية أو العينية من أولياء الأمور

255 مليون جنيه حصيلة المصالحات على مخالفات البناء في المنوفية

إزالة تعديات على 730 متر أراض زراعية في المنوفية

صور.. محافظ المنوفية يكرم ثالث الثانوية ويمنحها شهادة تقدير ومكافأة