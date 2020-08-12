الشباب: إقبال كثيف ومساعدة في التصويت

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ إقبالاً كثيفاً من الشباب للمشاركة فى عملية التصويت كما قاموا بدور مؤثر خلال اليوم الأول من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ ليس فقط من خلال المشاركة والإدلاء بأصواتهم، ولكن من خلال التطوع بوقتهم ومجهوداتهم للمشاركة فى تنظيم العملية الانتخابية ومساعدة الناخبين، خصوصاً ذوى الإعاقة، وكبار السن، للإدلاء بأصواتهم، وتعريفهم بأماكن مقرات لجانهم الانتخابية.

وقام عدد كبير من شباب بنها من خلال حملة «بنها لشبابها» بتنظيم دخول الناخبين من وإلى اللجان فى المدينة والقرى التابعة لها، وشارك الشباب فى استخراج بيانات الناخبين الخاصة بأرقام لجانهم الانتخابية.

وقال أحمد شعلان، مؤسس الحملة، إن المشاركة الإيجابية حق أصيل لكل مواطن ودليل على وطنيته، ويجب على كل فرد أن يدعم هذا الحق ويُسهم فى حث أسرته وأحبائه على ضرورة المشاركة فى التصويت. وشهد محيط اللجان بكفر الشيخ انتشار الشباب لمساعدة المواطنين، منذ بداية عمليات التصويت فى التاسعة صباحاً.

وشهد محيط مجمع مدارس المقابر بكرداسة التى تضم المدرسة الرسمية للغات، وكرداسة الثانوية، ومدرسة الراية، ومدرسة ندى التعليم الأساسى فى ناهيا ومدرسة ناهيا الإعدادية، إقبالاً كبيراً من شباب كرداسة الذين تولوا مسئولية تنظيم العملية الانتخابية، وفى «أبورواش» تطوع عدد كبير من الشباب لتسهيل مهمة الناخبين وتعريفهم بلجانهم ومساعدة وتوصيل كبار السن للجان. مشاركة الشباب فى انتخابات مجلس الشيوخ جاءت بعد أن أوفى الرئيس عبدالفتاح السيسى بوعده لتمكين الشباب، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن تقلدوا مناصب واسعة داخل الحكومة منها معاونو وزراء ونواب للمحافظين، ووصل التمكين السياسى ذروته بوصول عدد كبير من الشباب إلى مجلس النواب، وترشح عدد كبير منهم فى الماراثون الانتخابى الحالى لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية أو القائمة الوحيدة التى تخوض الانتخابات.