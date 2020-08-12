مكافحة المخدرات تنجح في ضبط 15 كيلو حشيش قبل تداولهم
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الوطن
11:26 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية) تخصص بالإتجار فى مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه , متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ) , بمواجهته أيد ما جاء بالتحريات .
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ (1.050.000 مليون جنيه تقريباً).