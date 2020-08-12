"أمن المنوفية" ضبط القائمين على التجهيز لحفل زفاف بمنوف

فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات فيروس "كورونا المستجد".. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة منوف) بإقامة سرادق "حفل حناء" أمام منزله وتجميع عدد من الأشخاص .. بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات.على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ، وتبين إنصراف المدعوين ، وأمكن ضبط والد العروس السالف الإشارة إليه ، وكذا تم ضبط (أدوات الفراشة وأدوات الإضاءة والسماعات) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.