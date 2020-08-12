أمن الدقهلية تنجح في ضبط عاطل بـ 4 كيلو بانجو وأسلحة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية ) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بدون ترخيص وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبطه وبحوزته (عدد 2 فرد محلى الصنع - لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر "وزنت 4 كيلو جرام" ، مركبة توك توك ، مبلغ مالى ، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، ومركبة "التوك توك " فى نقل وترويج الأسلحة النارية ، والمواد المخدرة والهاتف للإتصال بعملائه.