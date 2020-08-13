"مياه أسوان" توفر أتوبيسات لمساعدة العاملين على التصويت في "الشيوخ"

أصدر المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، تعليماته لرؤساء القطاعات والإدارات بتيسير سبل المشاركة فى التصويت الانتخابى للعاملين بالشركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، وذلك بتوفير وسائل الإنتقال وتسهيل الخروج.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فردي هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن" ، محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل" ، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي".

وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.