الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة والرطوبة تصل لـ80%

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، ونزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، وأن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارا، وجنوب الصعيد طقسا شديدا الحرارة مع توقعات بفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وتوقع الخبراء، أن يسود ليلا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 27، وقنا العظمى 39 والصغرى 27، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 40 والصغرى 28.