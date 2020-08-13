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هاني جوهر مديرًا لمستشفى الطور العام بجنوب سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
04:29 م | الخميس 13 أغسطس 2020
الدكتور هاني جوهر

الدكتور هاني جوهر

أصدر الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين الدكتور هاني جوهر مديرًا لمستشفى الطور العام خلفًا للدكتور أحمد خطاب.

يذكر أن الدكتور هاني جوهر، يبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل كقوة أساسية في جنوب سيناء منذ عام 2007، أخصائي طوارئ، وعمل مديرًا للطوارئ بمديرية الصحة، ثم مديرًا للطوارئ بمستشفى الطور العام، وعمل أيضًا نائب مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، وتولى منصب نائب مدير مستشفى الطور لمدة عامين.

 

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