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إزالة 30 تعديا على الأراضي في سوهاج

كتب:

خالد الغويط
10:52 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
إزالة ٣٠ تعديا علي الأراضي في سوهاج

إزالة ٣٠ تعديا علي الأراضي في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى ومديريتي الزراعه والري، من إزالة 30 حالة تعد وبناء مخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من بتنفيذ حملة أمنية ترأسها اللواءات مساعدو المدير لقطاعي الشمال والجنوب وقائد فرقة الشرق، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن.

وتمكنت الحملة من إزالة 30 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مراكز، جرجا ودار السلام، أخميم، طما، وطهطا.

كما جرى إزالة مبنى مخالف، عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف جرى بناؤها دون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

وشدد مدير أمن سوهاج، علي استمرار تنفيذ الحملات بجميع مدن وقرى المحافظة، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة.

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