إيزي جت البريطانية تستأنف رحلاتها إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة

صرح الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، بأنه جرى التصديق على تشغيل شركة إيزى جت البريطانية، إحدى أهم شركات الطيران على مستوى العالم، رحلات طيران عارض إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، وذلك فى إطار سعى وزارة الطيران الدائم، نحو زيادة وتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية.

وأضاف نوير، هذه الخطوة المهمة تعد بمثابة مؤشر فعال لانتظام وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها مرة أخرى مع الدول الأوروبية، خاصة بعد ما شهده قطاع الطيران، من تأثر خلال الفترة الماضية، فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأكمله.

وأشار إلأى أنه من المقرر أن تسير شركة إيزى جت، رحلتين أسبوعيا إلى مطار شرم الشيخ خط سير "مانشستر.. شرم الشيخ"، يومى الثلاثاء والأحد خلال شهر سبتمبر، وبواقع رحلة جوية واحدة أسبوعيا، يوم الأربعاء من مطار جاتويك إلى شرم الشيخ.

كما سيشهد مطار الغردقة، تشغيل أربع رحلات جوية أسبوعيا أيام الأثنين والأربعاء والخميس والسبت، من مطار لندن جاتويك، اعتباراً من 2 من سبتمبر، ورحلتين أسبوعيا خط سير "مانشستر.. الغردقة"، يومى الأربعاء والسبت من كل أسبوع.