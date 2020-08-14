"الغذاء العالمي": وصول الشحنة الأولى من إمدادات القمح للبنان 20 أغسطس

أعلنت إليزابيث بيرس المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي أن الشحنة الأولى 17 ألفا و500 طن متري من دقيق القمح والمخصصة لمساعدة لبنان في تجديد احتياطات البلاد الغذائية التي تضررت في انفجار مرفأ بيروت، لمدة 3 أشهر، ستصل إلى لبنان بحلول 20 أغسطس الجاري.

وأكدت بيرس، في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم، أن الشحنة ستذهب للمطاحن المحلية بالبلاد، مؤكدة ضرورة إعادة تشغيل جزء من ميناء بيروت بأسرع ما يمكن، مشيرة إلى أن فريقا من المنظمة الدولية يعمل على تشغيل الأجزاء الرئيسية من الميناء مرة اخرى.

وقالت إن برنامج الغذاء العالمي سينقل جوا هذا الأسبوع معدات تشغيل للميناء بما يكفى لتسهيل استيراد القمح والحبوب السائبة الأخرى إلى لبنان".ولفتت المتحدثة إلى أن برنامج الغذاء يقوم بتنفيذ عملية لوجستية سريعة ستشمل إنشاء مستودعات ووحدات تخزين متنقلة للحبوب لتعزيز مرافق ميناء بيروت.

وأضافت أن المنظمة الدولية تخطط للتوسع تدريجيا بمقدار 10 أضعاف في البرنامج الحالي للمساعدة النقدية في لبنان وذلك للوصول إلى مليون شخص في جميع أنحاء البلاد وهو ما يشمل سكان بيروت الذين تضرروا بشكل مباشر من الانفجار.

وأوضحت بيرس أن برنامج الغذاء العالمي بحاجة إلى تمويل قيمته 235 مليون دولار لمدة 6 أشهر لتوفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر ضعفا بالإضافة إلى الدعم اللوجستي وسلسلة التوريد في البلاد.